В Кремле не располагают подробной информацией о деле Сафронова – Песков

13:33
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Кремле не знают подробностей дела советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В связи с этим представитель Кремля не может как-либо прокомментировать развитие этого дела.
"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно", – отметил Песков, отвечая на вопрос, с чем связано дело Сафронова.
Он сообщил, что понимает повышенный интерес к этому инциденту. Однако, по мнению Пескова, эмоции в данном случае должны отойти на второй план. Он призвал к пониманию того, что такое секретный режим и гостайна.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что обвинение в адрес бывшего советника главы "Роскосмоса" никак не связано с его профессиональной деятельностью. Он отметил высокий уровень квалификации российской контрразведки.
То же самое говорил Песков, комментируя задержание Сафронова. Он отмечал, что в Кремле ознакомлены с заявлением ФСБ РФ по поводу его деятельности. Материалы СМИ в поддержку Сафронова, по словам Пескова, основаны на эмоциях. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что они не базируются на информации, которой распоряжаются российские спецслужбы.
Иван Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. По версии следствия, он передавал информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества, технологий и безопасности РФ. Сообщается, что он сотрудничал со спецслужбами Чехии, через них передавая сведения, содержащую гостайну, американцам.
Впоследствии он был арестован на срок 1 месяц и 30 суток. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
За перепиской Сафронова следила СВР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: