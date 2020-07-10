В Кремле не располагают подробной информацией о деле Сафронова – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Кремле не знают подробностей дела советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В связи с этим представитель Кремля не может как-либо прокомментировать развитие этого дела.

"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно", – отметил Песков, отвечая на вопрос, с чем связано дело Сафронова.

Он сообщил, что понимает повышенный интерес к этому инциденту. Однако, по мнению Пескова, эмоции в данном случае должны отойти на второй план. Он призвал к пониманию того, что такое секретный режим и гостайна.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что обвинение в адрес бывшего советника главы "Роскосмоса" никак не связано с его профессиональной деятельностью. Он отметил высокий уровень квалификации российской контрразведки.

То же самое говорил Песков, комментируя задержание Сафронова. Он отмечал, что в Кремле ознакомлены с заявлением ФСБ РФ по поводу его деятельности. Материалы СМИ в поддержку Сафронова, по словам Пескова, основаны на эмоциях. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что они не базируются на информации, которой распоряжаются российские спецслужбы.

Иван Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. По версии следствия, он передавал информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества, технологий и безопасности РФ. Сообщается, что он сотрудничал со спецслужбами Чехии, через них передавая сведения, содержащую гостайну, американцам.

Впоследствии он был арестован на срок 1 месяц и 30 суток. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.