Защита обжаловала арест Сафронова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Арест советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова по делу о госизмене обжалован, сообщил адвокат Евгений Смирнов.

"Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу", – передает ТАСС его слова.

Защита просит назначить советнику главы "Роскосмоса" меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сафронова задержали по подозрению в государственной измене утром во вторник, 7 июля. По данным ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.

Павлов сообщал, что в материалах дела упоминаются США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. Однако первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что Сафронов передавал секретную информацию спецслужбам республики.

ФСБ России подала запрос в Лефортовский суд столицы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признал, о чем стало известно в ходе заседания.

Позже суд арестовал Сафронова на один месяц и 30 суток по делу о госизмене.