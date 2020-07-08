Материалы СМИ в поддержку Сафронова основаны на эмоциях – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил материалы СМИ в поддержку бывшего советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА Новости.

Он отметил, что данные работы являются журналистскими и по большей части основаны на эмоциях.

"Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уже есть обвинения и работы спецслужб, которые помогают оценке деятельности Сафронова. Он считает, что дело необходимо оставить на усмотрение суда.

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца. Ранее он был задержан ФСБ в связи с информацией, что он работал на одну из американских спецслужб.

По предварительной версии, Сафронов действовал по указаниям спецслужб Чехии. Считается, что через них он передавал информацию, содержащую государственную тайну, американцам. Сам Сафронов вину отрицает.