Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. С таким предложением президент обратился к депутату Госдумы от ЛДПР во время встречи по видеосвязи.

Дегтярев заявил, что готов возглавить регион. Он согласился немедленно вылететь в Хабаровск. Парламентарий взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае и пообещал главе государства выступить с докладом.

Таким образом, Путин снял Сергея Фургала с поста главы региона "в связи с утратой доверия", и вместо него врио назначен Дегтярев.

Уже экс-главу Хабаровского края обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Сергей Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов. Фургал заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.

39-летний Михаил Дегтярев родился в Самаре. Он окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав ЛДПР. С 2016 года политик занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.