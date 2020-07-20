Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ
Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. С таким предложением президент обратился к депутату Госдумы от ЛДПР во время встречи по видеосвязи.
Дегтярев заявил, что готов возглавить регион. Он согласился немедленно вылететь в Хабаровск. Парламентарий взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае и пообещал главе государства выступить с докладом.
Таким образом, Путин снял Сергея Фургала с поста главы региона "в связи с утратой доверия", и вместо него врио назначен Дегтярев.
Уже экс-главу Хабаровского края обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Сергей Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов. Фургал заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.
39-летний Михаил Дегтярев родился в Самаре. Он окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав ЛДПР. С 2016 года политик занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
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