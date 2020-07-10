Фургал заявил о полной своей невиновности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Бориса Кожемякина.

"Мой подзащитный в суде заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения", – заявил Кожемякин.

Судебное заседание проходит в Басманном районном суде Москвы. Его проводят в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников процесса. Такое решение было принято в связи с просьбой следователя, который рассказал об угрозах в адрес фигурантов дела Фургала.

Глава Хабаровского края был задержан в связи с обвинениями в покушении на убийство. Кроме того, ему инкриминируется организация убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Последнее подтвердили обвиняемые в смертях бизнесменов, дав показания против Фургала. Следствие запросило меру пресечения в виде ареста для главы Хабаровского края.