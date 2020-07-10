Следствие просит суд арестовать Фургала

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Следствие направило в Басманный суд столицы ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее Сергею Фургалу предъявили обвинение. Ему инкриминировали покушение на убийство.

Глава Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он был организатором убийства ряда предпринимателей. В связи с этим в отношении Фургала было заведено уголовное дело.

Позже обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания против Фургала. Они указали на него как на организатора преступлений. Сообщалось, что они были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Фургал отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.