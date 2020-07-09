Обвиняемые в убийствах бизнесменов назвали Фургала организатором преступлений

12:07
Фото: скриншот видео СК РФ
Обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает ТАСС, чиновника назвали организатором преступлений.
"В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Губернатора Хабаровского края задержали в четверг, 9 июля. Чиновника подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к гибели нескольких бизнесменов.
Преступления совершались в 2004-2005 годах в Хабаровской и Амурской областях. Помимо губернатора, были задержаны еще четыре человека.
В отношении Сергея Фургала было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33 и п. п. "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, а также части 3 статьи 33, п. п. "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Следственный комитет также проверит причастность губернатора к другим тяжким преступлениям.
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации убийств
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