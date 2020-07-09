СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

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Следователи поверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, сообщает пресс-служба СК.

Эту работу проводит следствие совместно с ФСБ и МВД в рамках декриминализации обстановки на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области.

Губернатора привезли в Москву, где в ближайшее время ему предъявят обвинение. Также СК будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Против Фургала возбуждено уголовное дело об организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей. Он проходит по делу в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов, совершенных в 2004–2005 годах на территории на Дальнем Востоке.

В рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они входят в преступную группировку. Им уже предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

