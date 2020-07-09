В отношении губернатора Хабаровского края Фургала возбуждено уголовное дело

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

По данным следствия, дело было открыто с учетом собранных доказательств. Фургала задержали следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ России.

"По данным следствия, (Фургал. – Прим. ред.) является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, <...> ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и п. п. "б", "ж", "з" части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, п. п. "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ", – пояснили в СК.

Там добавили, что в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан. Его подозревают в покушении на убийство.

По данным следствия, Фургал является организатором убийства ряда предпринимателей. Эти преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они являются активными участниками преступной группировки.