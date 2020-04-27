Суд продлил на полгода домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову и бизнесмену Никите Колесникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

"Обвиняемым Пирумову, Колесникову <…> продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами сроком по 15 октября 2020 года", – сказали в пресс-службе.

Три года назад Григория Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры. Ущерб от действий группы оценили в 164 миллиона рублей. Суд назначил Пирумову три года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.

Весной 2018 года Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного "Эрмитажа". Еще одним обвиняемым по этому делу проходит глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

