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Происшествия

14:50

Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил убежища в Австрии

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо попросил в Австрии политического убежища, сообщает РИА Новости.

По словам его адвоката Владислава Мусияка, уголовное дело против Мазо возбуждено по политическим мотивам.

Мазо является фигурантом сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры РФ. По так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.

По второму делу он обвиняется в хищении 450 миллионов рублей. Суд выдал санкцию на заочный арест. К этому моменту Мазо покинул Россию.

Главным организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который является основным фигурантом еще двух расследований. Сейчас Пирумов находится под домашним арестом.

Ранее Земельный суд Вены по уголовным делам не стал оставлять Мазо под стражей и освободил под залог в 25 тысяч евро.

Одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда, который рассмотрит вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию.

Чиновник, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте особняк за 4 миллиона евро. В Испании уже арестованы бывшая супруга Мазо и его сын.

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