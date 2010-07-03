Адвокат экс-чиновника Минкультуры РФ опроверг его задержание в Австрии

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Российский адвокат бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, объявленного Россией в международный розыск по обвинению в мошенничестве, опроверг сообщения о его задержании в Австрии, сообщает РИА Новости.

"Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу – я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться", – отметил Владислав Мусияка.

В полиции имя фигуранта называть отказались. Там отметили, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро.

О задержании Австрия не уведомила российские правоохранительные органы.

Ранее бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный на три года по "делу реставраторов" и отпущенный по УДО, стал фигурантом нового одного уголовного дела об отмывании 800 миллионов рублей.

По этому делу также проходят Мазо, бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов, финдиректор ООО "Горизонт" Юлия Бегеза.