Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Григория Пирумова. Он был арестован по обвинению в хищении не менее 450 миллиардов бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий "Эрмитажа".

Весной 2019 года следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества.