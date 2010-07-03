Раздел о столичных музеях появился на mos.ru

08:48
08:48
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Раздел "Музеи Москвы" появился на портале mos.ru. Он посвящен музеям, галереям и усадьбам. которые находятся в ведении столичного департамента культуры. В новом разделе посетители портала могут найти актуальную информацию о культурных мероприятиях, проектах и акциях, передает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что "Музеи Москвы" задуманы как площадка для публикации историй об уникальных музейных экспонатах, аа также интервью с художниками, фотографами и сотрудниками учреждений культуры.
Как напомнила и.о. гендиректора агентства "Мосгортур" Инна Голубева, в столице "работает 90 городских культурных площадок". По ее словам, некоторые музеи, например Дарвиновский или Музей космонавтики, известны далеко за пределами столицы, другие же – Мемориальный музей Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой или музей истории танка Т-34 – менее знамениты, хотя "хранят уникальные экспонаты и истории". "Цель специального раздела на mos.ru – обратить внимание на такие музеи", – подчеркнула представитель Мосгортура.
Помимо этого, на платформе все желающие могут подобрать маршрут для пешей прогулки, записаться на обучение музейному волонтерству или узнать, как посетить музей бесплатно.
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