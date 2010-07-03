В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на начальника управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталия Молокова.

"Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов – Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других", – пояснил Молоков.

По словам собеседника агентства, установлен полный запрет на использование жаберных сетей, кроме районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Там они должны учитываться и проходить обязательную маркировку. Также под запрет попадают электроудочки, поскольку они могут нанести значительный ущерб морским животным.

Молоков уточнил, что главным нововведением станет закрепленное правило о свободной и бесплатной рыбалке. Оно не будет относиться только к тем водоемах, где рыбу выращивают специально. Там за рыбалку могут взимать деньги.

Новый закон о любительской рыбалке вступит в силу с 1 января 2020 года. По новому закону можно добывать не более пяти килограммов. Рыболовы уже подсчитали, что для Москвы это примерно три судака, пять щук, 30 раков и 50 мальков.

