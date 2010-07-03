В Госдуме прокомментировали новые правила рыбалки

В Госдуме назвали "долгожданными" новые положения в правилах любительской рыбалки.
"Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области", – цитирует RT председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
Новый закон о любительской рыбалке вступит в силу с 1 января 2020 года. Гражданам запретят использовать сети – их можно будет закидывать в воду только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем власти там будут ставить их на учет и маркировать.
Под запретом окажутся китайские сети и электроудочки. Вводятся суточные нормы вылова рыбы. По новому закону можно добывать не более пяти килограммов. Рыболовы уже подсчитали, что для Москвы это примерно три судака, пять щук, 30 раков и 50 мальков.
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