В Госдуме прокомментировали новые правила рыбалки

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В Госдуме назвали "долгожданными" новые положения в правилах любительской рыбалки.

"Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области", – цитирует RT председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Новый закон о любительской рыбалке вступит в силу с 1 января 2020 года. Гражданам запретят использовать сети – их можно будет закидывать в воду только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем власти там будут ставить их на учет и маркировать.

Под запретом окажутся китайские сети и электроудочки. Вводятся суточные нормы вылова рыбы. По новому закону можно добывать не более пяти килограммов. Рыболовы уже подсчитали, что для Москвы это примерно три судака, пять щук, 30 раков и 50 мальков.

