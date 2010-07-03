Норвежцы заподозрили кита в работе на российских военных

В северном районе Норвегии рыбаки обнаружили кита-белуху с камерой GoPro. На нем также был обвес с надписью "оборудование Санкт-Петербурга". О происшествии сообщает норвежский телеканал NRK.
Очевидцы сообщили, что выловили кита у острова Ингё во время рыбалки. Ремень обвеса был очень туго затянут, поэтому кита смогли освободить от него только на следующий день. При этом кит вел себя очень дружелюбно и шел на контакт с людьми. Неизвестно, выживет ли он в одиночку, поскольку очень привык к людям, сказали ученые.
Профессор кафедры арктической и морской биологии Норвежского арктического университета Ойдин Рикардсен предположил, что деятели науки не стали бы так маркировать кита для исследований.
Биолог из Института морских исследований Мартин Бью также отметил, что в этой ситуации вполне может быть замешан "российский след" и конкретно российский военно-морской флот. Он добавил, что морские млекопитающие достаточно умны и могут быть использованы для различных целей.
Ранее в Москве решали судьбу косаток и белух из "китовой тюрьмы". Заседание экспертного совета прошло в зале Коллегии Росрыболовства. Животных могут выпустить на северо-западе Охотского моря не раньше июня.
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