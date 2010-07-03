В Росрыболовстве разъяснили новые правила любительской рыбалки

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В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Василия Соколова.

Так, согласно новым правилам:



Появится запрет на использование рыбаками-любителями сетей. Ограничение не коснется районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, однако там будут ставить орудия ловли на учет

Ограничится продажа рыболовных сетей

Будут введены суточные нормы вылова рыбы

Появятся ограничения на подводную охоту

В ведомстве подчеркнули, что в стране впервые на уровне закона регулируют вопрос любительского рыболовства сетями.

Ранее всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали выпустить до 1 сентября. Об этом сообщили в Росрыболовстве.