Названа точная причина смерти Аллы Вербер

Представители Аллы Вербер рассказали о причинах смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и фэшн-директора ЦУМа.
"Официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа", – написали представители Вербер на ее странице в Instagram.
Ранее в СМИ появлялись данные, что 61-летней Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в итальянском городе Форте-дей-Марми. Анафилактический шок якобы спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.
Вербер будет похоронена 12 августа в Торонто.
Бизнес-леди известна тем, что она привезла в Россию более 500 зарубежных модных брендов. Благодаря ей в России узнали, что такое Chanel, Fendi, Dolce&Gabbana, Gucci. По словам представителей сферы моды, именно она определяла тенденции в стране с конца 90-х.
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