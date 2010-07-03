"Ее использовали втемную". Муж дворника – о задолженности в 2 млрд рублей

12:02
12:02
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Откуда у подмосковного дворника появилась задолженность в 2 млрд рублей
Судебные приставы пришли к обычному дворнику в подмосковном Воскресенске и потребовали вернуть два миллиарда рублей, передает телеканал Москва 24. Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
Семья живет в обычной двухкомнатной квартире. У Евгения и Светланы Бодровых двое детей. Младшему девять лет, и он проживает с родителями. Старший же сын живет в Норвегии.
Светлана Бодрова работала дворником, и ей была необходима подработка. Три года назад женщина решила поехать в Москву устраиваться курьером. Уже там по просьбе работодателя она оформила на себя фирму, став ее директором и учредителем. Также она взяла на себя кредит в два миллиарда рублей. Тогда ей пообещали, что через три месяца кредит закроют.
О том, что она стала должницей, Светлана узнала лишь полгода назад. Судебные приставы пришли к ней на работу и сообщили об этом. Супруг Светланы говорит, что они с женой были шокированы такой задолженностью.
"12 сентября она поедет на слушание, где проходит свидетелем. А если она свидетель, то уже не поручитель. Ее использовали втемную", – рассказал мужчина.
Поделилась подробностями и сама пострадавшая. "Меня попросили оформить на себя курьерскую фирму и один раз сходить в банк. А у меня зрение плохое – плюс три – я не знала, что я там подписала. За это мне дали две тысячи", – отметила Бодрова.
Курьером женщина не проработала ни дня, и с нее начали вычитать деньги из зарплаты дворника. Женщина получала 15 тысяч рублей, из которых половину у нее забирали. Семья ждет повторное слушание в суде и надеется, что с них этот долг спишут.
Соседи отзываются о Бодровых хорошо. "Семья нормальная, работают они все. Обычные люди", – говорят жители соседних квартир.
Евгений признает, что сам помогал жене оформлять документы. Кроме того, как оказалось, он сам был в такой же ситуации – на мужчине было оформлено девять фирм. Сейчас их уже меньше, потому что некоторые обанкротились.
Бодров утверждает, что он узнал об этих фирмах только в налоговой инспекции, где ему предъявили все документы. По его словам, там даже подписи стоят не его. Что будет с этими компаниями, мужчина сказать не может.
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