Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с долгом в 2 млрд рублей у дворника из Подмосковья

17:29
17:29
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ситуацию с дворником из Воскресенска, "задолжавшей" два миллиарда рублей, взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
"В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба", − цитирует омбудсмена РИА Новости. По словам Семеновой, дворнику из Воскресенска "однозначно нужно помогать", так как "сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет". "Дело я беру на личный контроль", − пообещала Семенова.
Она напомнила, что такого рода случаи мошенничества происходят не впервые. В частности, параллельно идет следствие по другому подобному делу: человек уже 1,5 года пытается доказать, что никогда не бывал в том городе, где оформленная якобы на него компания отмывала деньги.
Ранее сообщалось, что с женщины-дворника Воскресенска пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей. Как выяснилось, устраиваясь на работу курьером несколько лет назад, она, не прочитав, подписала предложенные бумаги и в результате стала учредителем фирмы, на которую мошенники оформили кредит.
Теперь Агентство по страхованию вкладов требует деньги с дворника. Уточняется, что ей потребуется 259,7 тысячи лет, чтобы самой возместить всю сумму при зарплате в 15 тысяч рублей.
Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей
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