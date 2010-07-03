Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

Житель Брянска случайно сжег полтора миллиона рублей, которые копил долгое время на квартиру. О случае рассказала ведущий эксперт местного отделения ЦБ Людмила Грицук порталу "Новости Брянска".

По ее словам, мужчина держал накопленные деньги в металлическом чайнике. Его супруга перепрятала сбережения в старый диван, не поставив мужа в известность.

Мужчина решил избавиться от дивана и сжег его. О спрятанных деньгах он узнал слишком поздно, спасти удалось около 117 тысяч рублей.

Грицук напомнила, что Банк России возмещает только купюры, сохранившиеся как минимум на 55 процентов.