Дворник из Подмосковья задолжала почти два миллиарда рублей

Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей

Женщина, работающая дворником на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти два миллиарда рублей, передает телеканал Москва 24.

Несколько лет назад должница пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования она по требованию руководства фирмы подписала некие документы и в итоге стала учредителем и директором компании, которая ранее взяла в банке 32 миллиона долларов, но вскоре обанкротилась.

Дорогомиловский суд постановил взыскать задолженность еще в 2016 году. Общая сумма долга составила 1,82 миллиарда рублей, еще 127,4 миллиона рублей составил исполнительный сбор. Деньги требует Агентство по страхованию вкладов. На погашение теперь уходит половина нынешней зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей. Чтобы возместить всю сумму, ей потребуется 259,7 тысячи лет.

Ранее сообщалось, что женщина-пилот из Санкт-Петербурга не смогла пройти границу для своего первого заграничного полета из-за накопившихся долгов. Как оказалось, против нее было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 – по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тысяч рублей. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей. В основном штрафы касались превышения скорости и неправильной парковки.