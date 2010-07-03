Вклады граждан в столичных банках выросли на 7,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вклады физических лиц в столичных банках на 1 июля 2019 года увеличились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Сейчас они составляют 10,2 триллиона рублей, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

Количество банковских счетов граждан выросло на 2,5%. Средний размер застрахованного вклада за год увеличился на 7 тысяч рублей – до 47 тысяч.

По словам Тихонова, доверие населения к банковской системе растет за счет стабильных макроэкономических показателей и эффективного механизма госстрахования вкладов.

Он уточнил, что действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 миллиона рублей "практически безрисковым инвестиционным инструментом".

Ранее сообщалось, что российские банки попросили создать реестр клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмыве денег.

В таком реестре предлагают указывать причины блокировки счетов и перечень банков, которые ранее разорвали договорные отношения с "отказником".