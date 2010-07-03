Банки попросили создать список подозреваемых в отмыве

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Банки попросили создать в России реестр клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмыве денег, сообщает газета "Известия".

В таком реестре предлагают указывать причины блокировки счетов и перечень банков, которые ранее разорвали договорные отношения с "отказником". Эти меры позволят более эффективно выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка тех, кто уже реабилитировался перед банками, считают в Национальном совете финансового рынка. По данным газеты, только в 2017 году заблокировали свыше 700 тысяч попавших под подозрение счетов, и с тех пор проблема усугубилась. Владимир Путин поручил правительству разработать механизм защиты клиентов банков от ошибочных отказов.

Тем не менее в текущей редакции подготовленный Минфином законопроект не получил поддержки у банков и профессионального сообщества. Как пояснил замглавы НСФР Александр Наумов, внесенные поправки не могут решить проблему ошибочных отказов и в то же время – избежать появления новых схем легализации незаконных доходов. В НСФР считают необходимым полностью изменить систему информирования банков об отказниках.

Представители банковского сообщества настаивают на создании полноценного реестра отказников, где бы содержались сведения обо всех причинах блокировки счетов, а также список банков, которые отказали клиенту в обслуживании. "Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся", – подчеркнул Наумов.

По его словам, на основании этого реестра банки бы принимали решения, а "оператор добавлял к ним анализ – сколько раз отказали, была ли реабилитация". "В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций", – отметил замглавы НСФР. Если сейчас банкам проще заблокировать операцию или счет, чтобы не оказаться под угрозой штрафа, то с появлением списка отказников риски санкций для банков снизятся, добавил он.

Ранее сообщалось, что банки нашли новую причину для блокировки счетов. По словам клиентов, кредитные организации начали интересоваться происхождением денег для открытия вклада, а также спрашивать, на что вкладчики тратят снятые со счета деньги. В противном случае счет или вклад грозят заблокировать.