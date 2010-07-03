Женщину-пилота из Петербурга не пустили в рейс из-за долгов

17:00
17:00
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина-пилот из Санкт-Петербурга не смогла пройти границу для своего первого заграничного полета из-за накопившихся долгов, сообщает "Интерфакс".
Как оказалось, против нее было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 – по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тысяч рублей. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей. В основном штрафы касались превышения скорости и неправильной парковки.
Отмечается, что должница не реагировала на требования исполнительных документов, поэтому ей ограничили право выезда за пределы РФ.
Девушка 1993 года рождения – второй пилот одной из авиакомпаний, впервые отправлялась рейсом за рубеж. После инцидента она сразу же погасила задолженность в полном объеме.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019-го количество россиян, которые оказались в стоп-листе на границе из-за долгов, выросло почти на миллион человек. На начало года было зафиксировано 2,6 миллиона невыездных должников. К 1 июля цифра увеличилась до 3,58 миллиона. Общая сумма долга оценена в 1,47 триллиона рублей.
За это время было вынесено почти четыре миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. Самый большой прирост невыездных должников отмечен в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, самый меньший – на Урале.
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