Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации

19:40
19:40
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Фото: ok.ru/Светлана Бодрова
Жительница Воскресенска, по вине мошенников "задолжавшая" два миллиарда рублей, оказалась безработной.
Ранее в СМИ сообщалось, что огромный долг пытаются взыскать с женщины-дворника. Телеканалу Москва 24 жертва мошенничества рассказала, что ее уволили некоторое время назад. Светлана Бодрова утверждает, что работодатель уволил ее с места дворника именно из-за этого долга.
"Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв", – рассказывает женщина.
Три года назад Бодрова хотела устроиться в столице курьером. На собеседовании она подписала несколько документов и стала директором компании. Организация взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась. Должником автоматически стала руководитель.
Сейчас деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На сторону агентства встал суд и обязал все выплатить.
По мнению юристов, женщина может освободить себя от долга, но процесс будет сложный.
"В данном деле можно добиться справедливости. Человек не сможет выплатить эти два миллиарда. Сумма однозначно неподъемная. Необходимо отдельно обратиться письменно в АСВ за комментариями, попросить их об отсрочке. Отдельно обратиться в гражданский суд с иском. Действовать по линии правоохранительных органов. Это была уголовная схема, это видно", – рекомендует юрист.
Между тем ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. По ее словам, такого рода случаи мошенничества происходят не впервые. В частности, параллельно идет следствие по другому подобному делу: человек уже 1,5 года пытается доказать, что никогда не бывал в том городе, где оформленная якобы на него компания отмывала деньги.
Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей
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