Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд перевел экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова из СИЗО под домашний арест по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

"В ходатайстве следователя отказать, изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", – цитирует решение судьи Агентство "Москва". Под домашний арест из СИЗО также перевели еще одного фигуранта дела – главу группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова. Из-под стражи обоих освободили в зале суда. По решению судьи они останутся под домашним арестом до 16 ноября.

7 августа Преображенский суд столицы условно-досрочно освободил Пирумова от отбывания наказания. В суде экс-замминистра попросил учесть его семейное положение и положительные характеристики. По словам Пирумова, он выплатил назначенный судом штраф, весь ущерб министерству культуры также был полностью возмещен.

При этом отмечается, что Пирумов пробудет в СИЗО до 15 сентября, потому что решение об УДО еще не вступило в законную силу.

Три года назад Григория Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры, включая Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, главный дом усадьбы фабриканта Асеева в Рассказове, башню "Крон-Принц" в Калининграде. Ущерб от действий группы оценили в 164 миллиона рублей. Пирумов признал свою вину.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд приговорил экс-замминистра к 1,5 года колонии общего режима. Однако его отпустили в зале суда, поскольку этот срок он уже провел в СИЗО. Позже Мосгорсуд ужесточил приговор, назначив Пирумову три года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.

Весной 2018 года Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.