Пирумов оценил условия в СИЗО "Матросская тишина"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей, оценил условия содержания в СИЗО "Матросская тишина" как нормальные.

По его словам, они лучше, чем в СИЗО "Лефортово". Бывший чиновник поделился впечатлениями по видеосвязи перед началом заседания по жалобе на арест его имущества.

"Режим такой жесткий", – рассказал Пирумов о содержании в "Матросской тишине". При этом он отметил, что обстановка там лучше , чем в "Лефортово", а камеры – "побольше". "Я был в трехместной, а сейчас в восьмиместной", – цитирует экс-замминистра Агентство "Москва". "Туалет отдельный. Горячая вода. Нормально в общем", – уточнил он.

По словам Пирумова, в камере компанию ему составляют "генерал из "Спецстроя", "парень по "аргентинскому делу", а также "кто-то из соучастников по делу мэра Владивостока".

18 мая 2018 года суд арестовал Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа. По этому же делу заключен под стражу руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск. Эрмитаж подал иск о компенсации в размере более 856 миллионов рублей по этому делу.