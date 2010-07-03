Экс-замминистра культуры Пирумова освободили по УДО

16:09
16:09
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Фото: Агентство "Москва"
Преображенский суд Москвы освободил условно-досрочно от отбывания наказания бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова, передает Агентство "Москва".
В суде Пирумов попросил учесть его семейное положение и положительные характеристики. Он заявил, что "пришел к вере" во время нахождения в СИЗО. Бывший заместитель министра добавил, что после приговора Дорогомиловского суда устроился на работу и занимался благотворительной деятельностью. При этом у него на иждивении находятся несовершеннолетний сын, дочь-студентка и теща. По словам Пирумова, он выплатил назначенный судом штраф, весь ущерб министерству культуры также был полностью возмещен.
В ходе заседания о Пирумове положительно отозвался ректор славяно-греко-латинской академии и благочинный подворья Иосифо-Волоцкого монастыря в Москве. Адвокат экс-чиновника же подчеркнул, что сроки и даты позволяют освободить его подзащитного.
Три года назад Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры. Ущерб от действий преступной группы составил не менее 164 миллионов рублей. Свою вину Пирумов признал. В октябре 2017-го Дорогомиловский суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Чиновника отпустили в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО. Позже Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову и назначил ему три года колонии общего режима и штраф в один миллион рублей.
Прошлой весной Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.
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