Экс-замминистра культуры Пирумова освободили по УДО

Фото: Агентство "Москва"

Преображенский суд Москвы освободил условно-досрочно от отбывания наказания бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова, передает Агентство "Москва".

В суде Пирумов попросил учесть его семейное положение и положительные характеристики. Он заявил, что "пришел к вере" во время нахождения в СИЗО. Бывший заместитель министра добавил, что после приговора Дорогомиловского суда устроился на работу и занимался благотворительной деятельностью. При этом у него на иждивении находятся несовершеннолетний сын, дочь-студентка и теща. По словам Пирумова, он выплатил назначенный судом штраф, весь ущерб министерству культуры также был полностью возмещен.

В ходе заседания о Пирумове положительно отозвался ректор славяно-греко-латинской академии и благочинный подворья Иосифо-Волоцкого монастыря в Москве. Адвокат экс-чиновника же подчеркнул, что сроки и даты позволяют освободить его подзащитного.

Три года назад Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры. Ущерб от действий преступной группы составил не менее 164 миллионов рублей. Свою вину Пирумов признал. В октябре 2017-го Дорогомиловский суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Чиновника отпустили в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО. Позже Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову и назначил ему три года колонии общего режима и штраф в один миллион рублей.

Прошлой весной Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.