Майора ФСБ Карелина отпустили под домашний арест по делу о разбое

Сотрудник управления К ФСБ России Александр Карелин переведен из СИЗО под домашний арест до 11 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на решение Московского гарнизонного военного суда.
Следствие просило продлить содержание Карелина в изоляторе.
Карелин является одним из фигурантов дела о разбойном нападении под видом оперативных мероприятий на офис банка "Металлург". Тогда было похищено не менее 136 миллионов рублей. По словам самого майора, он думал, что присутствует на официальной спецоперации.
До 11 ноября в СИЗО по этому делу остаются сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, обвиняемый в пособничестве в разбое, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов и экс-сотрудник прокуратуры Константин Жаров.
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