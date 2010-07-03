Обвиняемого в нападении на банк майора ФСБ оставили в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Арест майора ФСБ России Александра Карелина, которого обвиняют в разбойном нападении на банк с ущербом на 136 миллионов рублей, признан Московским окружным военным судом законным, передает Агентство "Москва".

Адвокат Карелина ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. По словам юриста, его подзащитный полностью признал вину, раскаялся в содеянном и приступил к возмещению ущерба. Как подчеркнул адвокат, Карелин думал, что присутствует на официальной спецоперации, при этом у него на иждивении находятся трое малолетних дочерей.

Сам Карелин подтвердил все сказанное защитником и изъявил желание сотрудничать со следствием.

В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по подозрению в разбое. Еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до августа. Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным следствия, под видом оперативных мероприятий подозреваемые напали на офис банка "Металлург", похитив не менее 136 миллионов рублей. Потерпевшим по делу признан Александр Юмаранов. Фигурантами дела, помимо Карелина, являются Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Артур Власов. Среди задержанных есть сотрудники "Альфы", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ.