Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

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Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает "Интерфакс".

Уточняется, что силовики арестованы до августа. Их фамилии и должности не сообщаются.

Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".

2 июля ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Подробности материалов проверки и должностей задержанных не приводятся. Материалы передали для рассмотрения в органы военного следствия.

В апреле были задержаны два бывших сотрудника спецслужбы – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также действующий сотрудник полковник Кирилл Черкалин.