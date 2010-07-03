Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Начальнику отдела в управлении "К" службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".
"26 июня Черкалину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – заявила следователь на заседании Московского окружного военного суда (МОВС).
О задержании Черкалина 25 апреля 2019 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. Также были задержаны два его бывших подчиненных – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
По данным следствия, в 2011 году они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании стоимостью 490 миллионов рублей. Черкалину также инкриминируется получение взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за покровительство в 2013-2015 годах.
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