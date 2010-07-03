Начальника отдела ФСБ Черкалина арестовали

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Военный суд в Москве арестовал начальника отдела в управлении "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Накануне его задержали по подозрению в получении взяток на десятки миллионов рублей.

Черкалин заключен под стражу, сообщаетАгентство "Москва" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд. В суде не уточнили, на какой срок его арестовали.

По данным "Коммерсанта", задержали не только Черкалина, но и двух его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Второму и третьему вменяют в вину мошенничество.

По версии следствия, они обещали помочь прекратить уголовное преследование за вознаграждение. Черкалин якобы получил несколько взяток при оперативном сопровождении уголовных дел о махинациях в коммерческих банках. После того, как мужчины получили деньги, договоренности не выполнили.