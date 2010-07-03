Экс-сенатора Арашукова, его отца и кузена оставили в СИЗО

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Московский городской суд признал законным продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова – советника главы "Газпром межрегионгаз" и кузена Руслана, гендиректора компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань", сообщает РИА Новости.

Все трое останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября. Защита кузена Арашукова настаивала на его освобождении, ссылаясь на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах говорится, что детям рекомендована работа с психологом. Адвокат Игорь Стрешенец заявил, что его подзащитный является "заложником неэффективной работы следователей", а его содержание под стражей "вызвало моральные и психологические перегрузки у детей".

В свою очередь адвокаты Рауля Арашукова отмечали, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны, так как "Газпром" не был признан потерпевшим. Следователь со своей стороны заявил, что ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям.

32-летний Рауф Арашуков был задержан в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". На имущество Арашукова, в том числе на деньги, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение, был наложен арест.

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

22 мая Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.