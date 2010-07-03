Обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ продлили срок ареста

Фото: Агентство Москва

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в хулиганстве, продлили срок ареста. По решению Головинского районного суда столицы он останется под стражей до 7 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Мифтахов обвиняется по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу".

Как полагает следствие, аспирант участвовал в нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 году. Свою вину Мифтахов не признает и заявляет, что его дело сфабриковано правоохранителями.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако вскоре молодого человека задержали по новому делу.

За аспиранта поручились более 300 профессоров и научных работников российских и зарубежных университетов и научных центров. Среди них профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский.