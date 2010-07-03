Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Мифтахову

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве.

"Апелляционная жалоба защиты отклонена", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы инстанции.

Ранее Головинский районный суд продлил арест Мифтахову до 7 июня. Ему предъявили обвинение в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Сам он отказался признать вину.



О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. По данным следствия, он является членом леворадикального анархического движения.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако уже вскоре молодого человека задержали по делу о хулиганстве.

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино, которое произошло 31 января 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", позднее переквалифицированное в "Хулиганство". Его фигуранты – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – находятся под подпиской о невыезде.

