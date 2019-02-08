Опознающий не узнал задержанного аспиранта МГУ

Один из опознающих не узнал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" адвокат задержанного Светлана Сидоркина.
По ее словам, второй человек, который должен был присутствовать на опознании, по непонятной причине отсутствовал.
Мифтахова задержали на 48 часов. Будет ли следствие выходить в суд с ходатайством о мере пресечения – станет известно завтра, добавила адвокат.
Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино в январе 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал.
Изначально дело возбудили по факту вандализма. После возобновления расследования была изменена его квалификация. Мифтахов свою причастность к преступлению отрицает.
25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля. На молодого человека следователи вышли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.
7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и сразу же задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан изначально, молодой человек остался в статусе подозреваемого.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.