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21:49

Опознающий не узнал задержанного аспиранта МГУ

происшествия

21:49

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Один из опознающих не узнал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" адвокат задержанного Светлана Сидоркина.

По ее словам, второй человек, который должен был присутствовать на опознании, по непонятной причине отсутствовал.

Мифтахова задержали на 48 часов. Будет ли следствие выходить в суд с ходатайством о мере пресечения – станет известно завтра, добавила адвокат.

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино в январе 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал.

Изначально дело возбудили по факту вандализма. После возобновления расследования была изменена его квалификация. Мифтахов свою причастность к преступлению отрицает.

25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля. На молодого человека следователи вышли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и сразу же задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан изначально, молодой человек остался в статусе подозреваемого.

происшествия

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