Аспиранта МГУ допрашивают по новому уголовному делу

Следователи допрашивают аспиранта МГУ имени Ломоносова Азата Мифтахова по новому уголовному делу о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов могут задержать его на 48 часов, сообщила Агентству "Москва" адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.
Ранее Сидоркина сообщила, что Мифтахова отпустили из полиции по делу об изготовлении взрывного устройства.
Полицейские 1 февраля задержали 25-летнего аспиранта и еще пятерых студентов МГУ по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Позже студентов отпустили, а аспиранту назначили проведение следственных действий.
Правоохранители вышли на след подозреваемого при расследовании дела, возбужденного после того, как было обнаружено неразорвавшееся самодельное взрывное устройство в подмосковной Балашихе 11 января.
В ходе обысков полицейские обнаружили оружие, следы взрывчатки, а также анархистскую литературу.
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