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18:17

Аспирант МГУ задержан за изготовление взрывчатки

происшествия

18:17

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Аспиранта механико-математического факультета МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии университета. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", – рассказали агентству.

Правоохранители вышли на след фигуранта при расследовании уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января. Как стало известно, аспирант сознался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года, и он успел ее испытать.

В его комнате в общежитии проводились обыски. Были найдены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература. Также источник агентства заявил, что подозреваемый является членом анархистской организации и ранее выступал как организатор акций. В том числе в 2018 году студента оштрафовали за насилие в отношении полицейского.

Пресненский суд Москвы в конце ноября прошлого года продлил арест подростку, которого подозревают в изготовлении самодельной бомбы. Под стражей юноша будет находиться до 2 февраля.

происшествия

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