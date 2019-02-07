Задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили

Полицейские отпустили аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.
"Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения", – сказала адвокат.
1 февраля 25-летнего аспиранта и еще пятерых студентов МГУ задержали по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Затем студентов отпустили, оставив их в статусе свидетелей, а аспиранту назначили проведение следственных действий.
Правоохранители вышли на след фигуранта при расследовании дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.
Во время задержания в жилище Мифтахова нашли арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистскую литературу.
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