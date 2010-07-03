Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову до 7 июня

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в хулиганстве, продлили арест до 7 июня текущего года. Решение о продлении ареста принял Головинский районный суд, передает Агентство "Москва".

Мифтахову предъявили обвинение в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Сам он отказался признать вину.



О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска Мифтахова в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. По данным следствия, он является членом леворадикального анархического движения.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако уже вскоре молодого человека задержали по делу о хулиганстве.

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино, которое произошло 31 января 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", позднее переквалифицированное в "Хулиганство". Его фигуранты – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – находятся под подпиской о невыезде.