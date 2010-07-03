Подозреваемому в убийстве активистки Григорьевой предъявили обвинение

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Алексею Волнянко, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой, предъявлено обвинение, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Ему предъявлено обвинение в убийстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый полностью признал вину. 1 августа Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его до 21 сентября.



Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Ранее суд арестовал Даврона Мухамедова, который признался, что в ночь убийства ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с Григорьевой, но не убивал ее.

По данным следствия, смертельные раны Григорьевой нанес 28-летний Волнянко, с которым они также проводили время, но поссорились. На теле женщины обнаружили не менее восьми ножевых ранений.

По версии следствия, в ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица.