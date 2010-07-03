Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

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Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщили ТАСС в ГСУ Следственного комитета по городу.

Ранее по делу об убийстве был задержан Даврон Мухамедов 1981 года рождения.

По версии следствия, в ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица.

В СК отметили, что девушка вела асоциальный образ жизни и ее не раз замечали за распитием спиртного, в том числе в компании с подозреваемым.