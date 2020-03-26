Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:29

Раулю Арашукову продлили арест

суды

21:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Суд продлил на три месяца арест Рауля Арашукова по делу о преступном сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

Также следователь ходатайствовал о продлении ареста бывшему замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, генеральному директору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову, директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому по трем уголовным статьям. Он будет оставаться под стражей до 30 июня.

Также на этот срок суд продлил арест двум другим обвиняемым: гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

В конце января был задержан Рауф Арашуков во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков. Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии. Также его обвиняют в убийстве убийстве двух человек и нанесении тяжкого ущерба здоровью третьему человеку. Следствие также полагает, что он подделал документы, благодаря чему стал сенатором от Карачаево-Черкесии.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика