Раулю Арашукову продлили арест

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Суд продлил на три месяца арест Рауля Арашукова по делу о преступном сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

Также следователь ходатайствовал о продлении ареста бывшему замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, генеральному директору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову, директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому по трем уголовным статьям. Он будет оставаться под стражей до 30 июня.

Также на этот срок суд продлил арест двум другим обвиняемым: гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

В конце января был задержан Рауф Арашуков во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков. Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии. Также его обвиняют в убийстве убийстве двух человек и нанесении тяжкого ущерба здоровью третьему человеку. Следствие также полагает, что он подделал документы, благодаря чему стал сенатором от Карачаево-Черкесии.