Суд подтвердил законность ареста счетов Рауфа Арашукова

Фото: Агентство "Москва"

Московский городской суд признал законность ареста двух тысяч рублей на счетах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", – цитирует Агентство "Москва" решение судьи.

Адвокаты настаивали, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене, так как при отсутствии иска о возмещении ущерба сумма обеспечительного ареста остается неизвестной. Следователь, в свою очередь, указал, что на счета могут поступать средства, полученные преступным путем.

Ранее Басманный суд столицы наложил арест на имущество Арашукова, в том числе на деньги, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение.

32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

