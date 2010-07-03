Суд подтвердил законность ареста счетов Рауфа Арашукова

Московский городской суд признал законность ареста двух тысяч рублей на счетах экс-сенатора Рауфа Арашукова.
"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", – цитирует Агентство "Москва" решение судьи.
Адвокаты настаивали, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене, так как при отсутствии иска о возмещении ущерба сумма обеспечительного ареста остается неизвестной. Следователь, в свою очередь, указал, что на счета могут поступать средства, полученные преступным путем.
Ранее Басманный суд столицы наложил арест на имущество Арашукова, в том числе на деньги, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение.
32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".
В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.