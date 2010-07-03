Арашуков попросил суд перевести его под домашний арест

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый по трем уголовным статьям, попросил суд освободить его из-под стражи, сообщает "Интерфакс".
По его словам, он не видит никакой разницы, сидеть в СИЗО или под домашним арестом. "Домашний арест – это тоже арест", – заявил Арашуков.
Адвокаты сенатора поддержали его позицию. Они отметили, что тяжесть обвинения, о которой говорит следствие, не может быть основанием для продления ареста.
На заседании срок следствия по делу сенатора продлили до 24 июля. Сейчас Басманный суд рассматривает вопрос о продлении Арашукову ареста.
Ранее стало известно, что сенатора проверят на вменяемость. Следователь СК Андрей Горбарчук заявил, что по делу нужно назначить и провести комплексные психолого-психиатрические экспертизы.
Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.
Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.
Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей.
По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.
12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования. Защита обвиняемого уже обжаловала это решение в Мосгорсуде.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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