Рауфа Арашукова проверят на вменяемость

Временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в ОПГ, проверят на вменяемость, передает "Интерфакс".
На заседании в Басманном суде следователь СК Андрей Горбарчук заявил, что по делу нужно назначить и провести комплексные психолого-психиатрические экспертизы.
26 марта суд рассматривает ходатайства следствия о продлении ареста до 30 июня 32-летнему сенатору, его двоюродному брату – гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, а также главе филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.
Как уточняет РИА Новости, на заседании Рауф Арашуков попросил перевести его под домашний арест. Он заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, если свидетель, показавший, что убийство лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова заказал ему сенатор, был оправдан судом по обвинению в этом убийстве.
Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. В тот же день оперативники нагрянули к его отцу Раулю Арашукову, которого подозревают в хищении более 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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