Отстранение Арашукова от должности сенатора признано законным

Московский городской суд признал законным отстранение Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесии. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и убийствах. О решении суда сообщает ТАСС.
"Жалобу защиты оставить без удовлетворения", – объявила решение судья.
Сам Арашуков считает, что его "по каким-то причинам не хотят видеть в должности сенатора". Он заявил, что все события, которые происходили после его задержания, являются свидетельством того, что его преследование вызвано именно целью лишить его полномочий сенатора.
"Последовательность действий по отстранению меня от должности сенатора и то, что моя вина не доказана, а значит, меня могут освободить, свидетельствуют о том, что меня по каким-то причинам не хотят видеть в должности сенатора", – цитирует подсудимого агентство "Интерфакс".
Ранее сегодня Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год.
Комиссия верхней палаты российского парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов примет решение по статусу Арашукова в мае.
12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности сенатора.
30 января Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Политику предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 за участие в преступном сообществе, по части 4 статьи 309 за давление на свидетеля и по части 2 статьи 105 УК РФ по факту организации убийств.
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